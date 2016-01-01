MİKRO TREND

TREND 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Ultra Violet, kabanlara da uğradı!

Kış aylarının yakın dostu kabanları siyah, gri, lacivert ya da kahverengi tonlarında görmekten sıkıldıysanız, size yeni bir seçenek sunabiliriz. Bildiğiniz gibi 2018 kışını pastel tonların ve Pantone tarafından yılın rengi olarak belirlenen “ultra violet” hakimiyetinde geçiriyoruz. Kazaklara, elbiselere, pantolonlara ve diğer aksesuarlara taşınan bu renkler elbette dış giyimin gözdesi kabanlara da uğradı. Mavinin en cool tonunu ve ultra violet’yi stilinizin bir parçası yapmak fikrine sıcak bakıyorsanız galerimizden ilham alabilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ