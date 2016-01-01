TREND Debora Zakuto
MEVSİMSİZ ÇİÇEKLER
2017-18 Sonbahar-Kış sezonuna giriş yaparken ALL dijital dünyasına çiçek desenine emanet.
Sıcak yaz aylarıyla bütünleşen çiçek desenleri 2017-18 Sonbahar-Kış sezonuyla birlikte zamansızlaşıyorlar. Kış bahçelerinden gardırobumuza transfer olan mevsimsiz çiçekler, sonbahara giriş yapmaya hazırlandığımız Eylül ayının ilk haftasında ALL dijital dünyasını ele geçiriyor. En yeni aksesuarlar, sokak modasının vazgeçilmez floral elbiseleri, ilham veren görüntüler ve daha fazlası için takipte kalın.