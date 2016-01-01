MESAJIN NEDİR?

TREND 47 dakika önce

2017'de düşüncelerinle duygularını kıyafet seçimlerinle tüm dünyaya duyurmaya ne dersiniz?

Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karanlık günlerden geçtiği 2017’de politik olaylar, sosyal eşitsizlikler ve küresel ısınma gibi sorunlar da hızla artıyor. Bizler ise artık bu sorunlara karşı sadece seyirci olarak kalamıyoruz. Belki dünyayı değiştirecek gücümüz yok ancak yine de düşüncelerimizle duygularımızı dile getirmek yeni neslin ortak arzusu. Ve bu noktada biz kadınların yardımına moda dünyası yetişiyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve 2017’de yükselişe geçen sloganlı tişört ile sweatshirt’ler Y ile Z kuşağının yeni pankartları olarak devreye giriyor.

Sokak modası fotoğrafçılarının radarına bu tasarımlar takılırken; başta 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda feminizme yönelen Dior olmak üzere Stella McCartney, Sacai, Michael Kors ve Haider Ackermann gibi birçok marka yeni sezonda bu parçalar ile karşımıza çıkıyor. Bize düşen ise iletmek istediğimiz mesajı seçmek. Söyleyin bakalım, sizin evrene mesajınız nedir?