MATRIX SEN MİSİN?

TREND 11 saat önce Dilruba Karaköse

Güneş gözlükleri gittikçe küçülüyor.

Güneş gözlüğü seçerken en dikkat ettiğiniz detay hangisi? Rengi, markası ya da boyutu mu? Belki de tek önemsediğiniz trend olup olmadığı. Bu son seçenek gerçekten sizin için önemliyse, hafif bir Matrix esintisine hazır olun çünkü güneş gözlükleri gittikçe küçülüyor. Prada’nın 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda da yer verdiği, başta Rihanna, Kim Kardashian ve Bella Hadid gibi trendlere öncülük eden isimlerin kullandığı bu minicik gözlükler kesinlikle çok farklı bir duruş ve hava katıyor. Sık sık görmeye devam edeceğimize de eminiz!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE