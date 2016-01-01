MASKÜLEN TARZA FEMİNEN DOKUNUŞ

TREND 19 saat önce Ezgi Şuekinci

New York, Milano, Paris ve Londra moda haftaları, 2017’nin moda zengini olacağını gözlerimizin önüne sermişti ama bu kadarını da beklemiyorduk!

Bizleri görmeye alışık olmadığımız tarzlara alıştıran 2017, yenilikçi tavrını sürdürüyor. Sonbaharı karşılamaya hazırlanırken, sezonda trend olacak parçaları ilgi odağımıza yerleştirdik ve maskülen tarzın ufak dokunuşlarla nasıl feminen bir tarza büründüğünü gördük. Erkeklerin üzerinde görmeye aşına olduğumuz oversized blazer ceketler, paltolar ve pantolonlar, klasikten uzaklaşmadan şık ve rahat olmak isteyen tüm kadınların da görüş alanına girdi. Kariyer odaklı kadınlar için hazırlandığını düşündüğümüz tasarımlarda kullanılan en baskın renkler, sıklıkla birlikte kullanılan gri ve mavi; kırmızı, turuncu, sarı ve bordo diyebiliriz. Eteklerle, renkli çizmeler ya da çeşitli aksesuarlarla kombinlenen Calvin Klein imzalı tasarımları görmek için galeriye gidebilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ