LOGO; MARKANIN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİ

TREND 7 saat önce Yunus Başaran

Dünya üzerinde hemen hemen tüm markaların sahip olduğu logo kullanımı, ilk büyüdü. Şimdi ise her yerdeler.

Son birkaç sezondur markaların logo kullanımı oldukça arttı. Büyüyen logolar, tekrarlayanlar, artistik çalışmalar derken, çevremizde sayıları artan marka aktivitelerinin tek bir amacı vardı; akılda kalınabirliği sağlamak.

Gözümüze sokulan logolar kemerlerde, kocaman tokalardaydı. Derken basit tişörtlerin üzerinde, aslında o kadar da basit giyim parçası olmadığını farkettirdiler. Çantaların üzerinde logoların kapladığı baskılar ise artık onlardan kaçamayacağımızı ifade ediyorlardı. Ve ve ve… Sıra geldi sneaker’lara… Logo kullanımı elbette ayakkabı ve türevlerini de vuracaktı. Yüksek modanın temsilci markaları ve ulaşılabilir spor giyimin öncüleri logolarını uzunca bir süredir kullanıyor olsalar da artık onlar daha da göze batıyor. İsimlerini hatırlamamız için tek ihtiyacımız ise… Hiçbir şey. Çünkü onlar her yerdeler. Converse, Puma, Nike, adidas, Gucci…

YAZI YUNUS BAŞARAN