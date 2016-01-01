LOAFER’LER SOKAKTA

TREND 19 dakika önce Ezgi Şuekinci

Zamansız şıklığın anahtarı; Loafer’ler!

Hiç zorlanmadan zamansız trendler arasında gösterebileceğimiz loafer’ler, ilkbaharın yaklaşmasıyla görüş alanımıza dahil olmaya başladı. Konforu ve şıklığı bir arada sağlayan bu ayakkabıların onlarca modelini ve rengini bulmak mümkün. Ayrıca onlar, kombinlenmek hususunda ekstra bir çaba da istemiyor. Uzun bir süredir sokaklara hakimiyeti konuşulan loaferlerin, iş stiline olan katkıları ise görmezden gelinemeyecek kadar fazla. Mecburi şıklık gerektiren tüm anlarınıza kurtarıcı bir dost eli arıyorsanız, birkaç tane loafer edinebilir ve arayışınızı sonlandırabilirsiniz. Bizden söylemesi…

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