KOYU JEAN DEVRİ

TREND 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Koyu jean’ler sokak modasını ele geçirecek!

2000’li yılların başlarında popülaritesi ayyuka çıkan, vintage görünümlü koyu indigo renk jean’ler, 2018 baharını hakimiyeti altına almaya hazırlanıyor. Moda haftalarında Tom Ford ve Max Mara gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde, muhteşem geri dönüşlerini kutlayan jeanler, etek ve ceket kombinasyonlarıyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Uzun yıllardır modanın içerisinde olan ve tahtı asla sallanmayan jean’lerin bu hali, hem sokak hem de iş kombinlerinizle kusursuz bir uyum yakalayacak kudrete sahip! Siz şimdiden muhtemel kasırgaya karşı hazırlıklarınızı başlatın ve koyu jean’lerden birkaç adet edinin. Bizden demesi!

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