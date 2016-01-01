KIŞI RENKLENDİRİN

TREND 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Gökkuşağını üzerinizde taşımak ister misiniz?

Kış aylarında genellikle siyah, kahverengi ya da lacivert gibi koyu tonlu renkler tercih ediliyor. Sebebi soğuk havaların üzerimizde yarattığı melankolik etki mi bilemiyoruz ancak bir kışı daha siyahlar içerisinde geçirmek istemiyoruz. Siz de kendinizi koyunun sıkıcılığından alıp, renklerin cümbüşüne bırakmak istiyorsanız, kazaklara hakim olan gökkuşağı çizgilerini takip edebilirsiniz. Kolay kombinlenen ve sizi asla yarı yolda bırakmayacak olan rengarenk kazaklar, marjinal bir şıklık garantisi de veriyor üstelik. O halde kış trendi bu kazaklardan birkaç tane edinin ve kışınızı renklendirin!

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