KIŞ MODASININ ÖZGÜR KARAKTERİ!

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Sade kombinlere göz alıcı görünümler kazandıran bereler, kış modasının en özgür karakteri!

Soğuk havalarda, modaya uygun giyinmek tek başına yeterli olmayacağı için sıcak ve şık kalmanın yollarını arar hale geliyoruz. Hem sıcaklık vadeden hem de stil arayışlarının önemli bir parçası olan bereler ise son zamanların grafiği yükselen trendleri arasında. Çocukluk zamanlarımızdan aşina olduğumuz, beanie de denilen bu nostaljik bereler, feminen ya da maskülen farketmeksizin tüm günlük kombinlerinize eşlik ediyor. Günlük giyim tarzı denilince aklınıza sadece özensizce hazırlanmış, jean ve kazak kombinleri gelmesin. Çünkü bereler, yalnızca rahat kombinlere hizmet etmiyor aksine karakter sahibi tüm giyim tarzlarıyla uyum sağlayabiliyor.

Kış aylarında hepimiz aksesuar kullanımına doyuyoruz. Renkli atkılar, ilginç eldivenler ya da farklı formlardaki şapkalar soğuk havaların baş kahramanı oluyor ancak bu kış bizim favorimiz bereler!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ