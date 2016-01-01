KIRMIZININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Kırmızı ve daha fazla kırmızı!

Birkaç sezondur, tasarımcıların Sonbahar-Kış eğilimlerinin ileriye dönük ve uzun süre kullanılabilir tasarımlar yaratmak olduğunu görüyoruz. Öyle ki artık tek bir parçayla ya da renkle dahi birden fazla kombin yapabiliyoruz. Kırmızı da bu renklerden biri aslında. Fakat tek bir parçada bile kullanılduığında bütün kombinin havasını değiştiren kırmızıya doymak ne mümkün!

İlk olarak geçtiğimiz aylarda gerçekleşen New York, Londra ve Milan moda haftalarında, Gigi Hadid ve Kendall Jenner’ın üzerinde görüğümüz Fendi, Max Mara ve Givenchy imzalı kırmızı kombinler, başta moda ikonları olmak üzere herkes tarafından çok sevildi. Tepeden tırnağa kırmızı giyinmek düşüncesi biraz korkutsa da tasarımcılar öyle parçalar hazırladılar ki büyüsüne kapılmak çok da zor olmadı. İhtişamlarıyla kilometrelerce öteden dahi farkedilebilecek kırmızı parçalar 2017 sonbaharında da karşımıza çok çıkacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ