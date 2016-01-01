KIRMIZI HALIDA TÜY HAKİMİYETİ

TREND 38 dakika önce Dilruba Karaköse

Sezonun yükselen trendi tüy detayları, kırmızı halıyı çoktan etkisi altına aldı.

4 Mart’ta gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. Kimlerin küçük heykelciği kazanacağı elbette ki önemli ancak, bizi daha da meraklandıran ünlü yıldızların ne giyeceği oluyor. Bu konuda kesin olan tek şey ise, sezon trendlerinin kırmızı halıda kendine kolayca yer bulacağı. Bunlardan biri de tüy detayları…2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında tasarımcıların sıkça yer verdiği tüyler, ünlü isimlerin radarına çoktan girmiş durumda. Bakalım kimlerin tercihi yeni trendten yana olmuş.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE