KAZAKLAR BÖYLE DAHA GÜZEL

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Klasik model kazakların şahane birer aksesuara dönüşünü izleyin!

Hatırlarsanız 90’lı yıllarda kombinlerimizi tamamlayan bir aksesuarımız vardı; klasik model kazaklar! 2018 yılında hep birlikte bu aksesuarların yeniden moda dünyasına katılmalarını kutluyor olacağız. Çünkü onlar, modernleşmiş versiyonlarıyla popülerlik kazanmaya başladı bile. Kazakları omuz üzerine atmaya ya da bele bağlamaya aşinayız ancak daha başka stillerdeki bağlamalarla karşılaşmaya da hazırlanın deriz. Detayları merak ediyorsanız galerimize ilerleyebilirsiniz.

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