KADİFE PANTOLON VE TULUMLAR ÇOK İDDİALI!

TREND 5 saat önce Ezgi Şuekinci

2017’nin son aylarında radarımıza takılan kadifelerin popüleritesi, her geçen gün artıyor!

Son aylarda, ünlülerin ve influencer’ların favorileri arasına katılmayı başaran kadifeler, her geçen gün popüleritesini arttırıyor. Yumuşacık dokusu, asil duruşu ve feminen görünümüyle, kadınlar için ayrı bir anlam ifade eden kadifelerin, 2018 yılında en çok tercih edilen kumaş modeli olacağını önceki yazılarımızda söylemiştik. Elbiselerin, ceketlerin ve bluzların üzerindeki hakimiyeti ile moda dünyasını kasıp kavuran bu zamansız trendin etkisi, pantolonlara hatta tulumlara kadar uzanıyor. Gösterişli renkleri ve tüm zarafetleriyle, en stil kombinlere eşlik etmekten geri durmayan kadife pantolon ve tulumlar, şıklığı ve konforu bir arada vadediyor. Kullanım açısından riskli gibi görünen ancak birazcık dikkat sonrasında şahane görünümler elde edilmesine olanak sağlayacak güce sahip olan kadifelerin, uzunca bir zaman daha gardıroplardaki yerini koruyacağı aşikar. O halde gelin hep birlikte sokak görünümlerinden derlediğimiz galerimize göz atalım!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ