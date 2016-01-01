KADİFE ELBİSELER BÜYÜLÜYOR!

TREND 21 saat önce Ezgi Şuekinci

Tek başına dev kadro; kadife elbiseler!

Soğuk kış günlerinde ihtiyacımız olan tek şey birazcık sıcaklık oluyor. Hissiyatlarımız kıyafetlerimize de yansıyor olacak ki kendimizi bizi sıcak tutacak kıyafetlerin arayışında buluyoruz. Şık ve modern görünsün, konforu da eksik olmasın derken, haliyle aklımıza ilk gelen parçalar, sımsıcak ve yumuşacık dokusu ile kadifeler oluyor.

Tasarımcıların göz bebeği, koleksiyonların ve modanın aranan trendi kadifeler, yine çıkışa geçti. Asaleti de temsil ettiğini bildiğimiz ve nostaljik görünümüyle “moda iyi ki var!” dedirten kadife elbiseler, kalın dokusu, parlak görüntüsü, rengarenk seçenekleri ve rahat kullanılışı ile de gönüllerimizi fethediyor!

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