JETLEISURE’A HAZIR OLUN

TREND 2 gün önce

Instagram popülerliğiyle beraber gelen yeni moda kavramımıza selamlar!

İnternetin uçsuz bucaksız dünyasında, sonsuz bilgiye ulaşım kolaylığının yanı sıra, yeni kelimeler de hayatımıza dahil oluyor. Bu değişim sürecinin en sıkı takipçisi de hiç şüphe yok ki moda dünyası. Her an yeni bir trendle karşı karşıya kalabilirken, buna bağlı olarak farklı kavramları da öğreniyoruz. “Jetleisure” ise bunlardan biri.

“Peki nedir bu Jetleisure?” diye haklı bir soru soracak olursanız, cevap ise kısaca tatil kıyafetleri olarak özetlenebilir. Küçük kaçamaklar için, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz valizlerinize Instagram fotoğraflarında cool gözükmek için koyabileceğiniz bu trende ait parçalar neler hep birlikte bakalım.

Plaj Elbisesi

Yaz sıcaklarının gelmesiyle keşfet sayfamıza düşen plaj fotoğraflarının olmazsa olmazı haline gelen plaj elbiseleri, farklı form ve desenleriyle, plajlara renk ve ahenk katıyor.

Şapka

Deniz-kum-güneş üçlüsünün ayrılmaz parçası şapkalar hasır versiyonlarıyla yaz aylarında en önemli aksesuar görevini görüyor.

Mayo

Bu sezon sıklıkla karşımıza çıkan, en yeni trendlerimizden mayoların popülerlik kazanmasını sanırım It Girl’lerimiz Bella Hadid ve Kendall Jenner’a borçluyuz. Sloganlı olanlar ise en sükseli versiyonlarından.

Terlik ve sandalet

Her kombine uyum sağlayarak kalbimizi kazanan sandalet ve terlikler, özellikle taşlar veya kurdalelerle süslü halleriyle bu sezonda yerini alıyor.

Hasır çanta

Jetleisure trendinin bir parçası da hasır çantalar. Piknik sepetini andıran sevimli halleriyle bu sezonun kült parçası haline gelmeye başlarken, işlemeli halleri yaz ruhuna çok yakışıyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE