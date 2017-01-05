JEAN ELBİSE GİYME REHBERİ

TREND 19 saat önce

6 farklı yolla jean elbise kombini

Jean deyince aklımızda ilk canlanan genellikle jean pantolon ya da ceketler oluyor. Nasıl kombinleyeceğinizin tamamiyle hayal gücünüze kalmış olduğu geniş denim dünyasının bir parçası da elbiseler. Trendler ne kadar değişirse değişsin kendine her daim bir yer bulacak olan denim elbiseleri, baharın gelişiyle birlikte farklı şekillerde nasıl kombinleyebiliriz hep beraber inceleyelim;

Uzun kollu tişörtlerle deneyin

Bahar geldi evet ama havalar maalesef hala biraz serin. O yüzden kısa kollu jean elbiselerinizi kullanmak istiyorsanız içine uzun kollu tişörtler giyerek farklı bir hava yaratabilirsiniz.

Layering tekniğiyle kullanın

Jean elbisenize yeni bir soluk getirmek istiyorsanız, sahip olduğunuz hemen hemen her şeyle layering trendine uygun olarak kat kat giyebilirsiniz.

Omuzları düşürün

Omuzları açık olan bluzlar gibi kot elbisenizin de bir omuzunu düşürerek stil sahibi durmak oldukça kolay değil mi?

Eteğe dönüştürün

Oldukça ilginç olan bu yol ile salopet kot elbisenizin üst kısmını düşürerek etekmiş gibi bir hava verebilirsiniz. Üstünüze alacağınız bir ceket ile de kombin tamam !

Büstiyere şans verin

Kolsuz jean elbisenize bir nebze farklı dokunuş istiyorsanız, altına büstiyer giyerek kullanmayı deneyin.

Farklı renklere yer açın

Kot denilince akla ilk gelen mavi olsa da beyaz gibi jeanin farklı renklerine de dolabınızda yer açarak tarz sahibi olabilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE