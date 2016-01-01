IT GIRL’LERİN YENİ FAVORİSİ

TREND 11 saat önce Dilara Yilmaz

Skinny jean’ler dolaplara kalktı, kızların yeni favorisi fitilli kadife!

2017 yılı moda dünyası için tam bir 90’lara dönüş oldu. Çocukluğumuzda giydiğimiz her şeyi tekrar giymeye başladığımız bugünler de kışın annelerimizin hepimize zorla giydirdiği fitilli kadifelere geri dönüş yapıyoruz. It girl’lerin takım halde giydiği fitilli kadife akımına en son ünlü oyuncu Kate Bosworth katıldı. Bir gece için fitilli kadife takım giyen Bosworth’un kombini ofis görünümü hatta hafta sonları için bile çok uygun. Yumuşak hissi, rahatlığı, sıcak tutması gibi avantajlarıyla 2018 yılındada fitilli kadifeyi çok göreceğiz gibi duruyor. İlham almanız için beğendiğimiz look’ları sizin için seçtik.

YAZI DİLARA YILMAZ