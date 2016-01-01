İŞTAH AÇAN DESENLER

TREND 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu yaz stilimizi meyve baskılarına teslim ediyoruz!

Yaz mevsimimin favori baskıları ne diye sorsak öncelikli cevabınızın “çiçekler” olacağına neredeyse eminiz ancak son birkaç sezondur çiçeklerin tahtını sallayan başka desenler var; Meyveler! Moda insanlarının bir süredir eğilim gösterdiği limon, portakal ve kiraz gibi sanatsal motiflerin iç açan görüntüsü bu yaz da aksesuarlara ve kıyafetlere ilham olmaya devam ediyor. Özellikle limon desenlerini sıklıkla göreceğimiz 2018’de eğlenceli ve renkli sokaklar bizi bekliyor. O halde gelin meyve baskılarının hakimiyetine teslim edilen stillere birlikte göz atalım.

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