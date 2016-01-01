İSKAMBİL KARTLARI MODAYA İLHAM OLDU

TREND 11 saat önce Ezgi Şuekinci

İlkbahar/yaz sezonu trendleri yakın markajımızda! Bu kez konu İskambil kağıtları!

Son yıllarda popülaritesi ayyuka çıkan “Pop-art” furyasının etkilerini, dünyaca ünlü markaların ilkbahar/yaz koleksiyonlarında da görüyoruz. Rengarenk baskıları ve maksimal desenleri ifade eden Pop-Art’ı uzunca bir süre daha göreceğiz çünkü moda dünyasının ondan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Markaların ilkbahar/yaz koleksiyonlarını, yine bu minvaldeki desenler süslüyor dedik, doğru söyledik… Örneğin son olarak dünyaca ünlü moda devi Dolce & Gabbana, İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunu tamamen iskambil kartlarının hakimiyetine bıraktı. Defile dekoruna dahi hükmeden bu desen, hem sıradışı hem de oldukça güçlü görünüyor. Elbiselerin, taytların, etek ve üstlerin hatta çanta, gözlük gibi aksesuarların üzerinde dahi gördüğümüz iskambil kartlarını biz çok sevdik. O halde bu çıkışın sokaklara nasıl etki edeceğini hep birlikte bekleyip görelim!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ