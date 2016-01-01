İNTERNETTE EN ÇOK ARANAN 8 YAZ TRENDİ

TREND 2 gün önce

Yüce internetin katkısıyla trendlere ulaşmak bir tık uzaklığında!

Havalar hala ısınıp ısınmamak konusunda kararsızlığını korusa da öyle ya da böyle yaz yüzünü gösterdi. Haliyle dolaplarımız bu ruha uyum sağlayacak parçaları bekleyişe koyuldu bile. Alışverişe gittiğinizde ise kararsız kalıyor, ne alacağınızı bilemiyorsanız, bu yaza iddialı bir şekilde giriş yapan ve internette sıklıkla aranan trendleri incelemeye aldık. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Hawai tarzı gömlekler

Daha çok erkek giyiminin bir parçası olarak görmeye alışsak da tasarımcılar tropik desenli gömlekleri kadınlara uyarlamaya çoktan başladı. Geçtiğimiz aylarda internette de sıklıkla aratılan bu tarz gömlekler, özellikle jean’lerle mükemmel bir uyum içinde kendini gösteriyor.

Kot etekler

Yine internet araştırmalarından kendine sıklıkla yer bulan bir diğer parçamız kot etek. Son dönemlerde oldukça yükselişe geçen kot etekler, kot şortları tahtından eder mi dersiniz?

Mayolar

80 ve 90’lar ruhunu en güçlü şekilde yansıtan ve plajlarda kendine yer bulan mayoların aniden hayatımıza tekrardan girişi, kalıcılığının da bir göstergesi. Birbirinden farklı markaların koleksiyonlarında yer verdiği, renkli, desenli ve kişileştirilebilirlik modasına uygun olarak en son trendler arasında.

Pötikare baskılar

Bu baskılar mutlaka Instagram’da görmüş olabileceğiniz üzere elbise ve omuzları düşük bluzlarda harikalar yaratıyor. Retro havasının baskın olduğu pötikare baskılı parçalar Pinterest’te de en çok aranılanlar arasında.

Toz pembesi

Bu rengi bu sene her yerde göreceksiniz hazır olun. Saçlarda, makyaj paletlerinde, ev dekorasyonunda sıklıkla görmeye başladığımız toz pembe ya da internetteki güncel adıyla “Millennial Pink” mükemmel uyumluluğuyla da gözdelerden.

Bel çantası

Cool olmanın yeni yolu bu çantalar, Gucci 2018 Cruise koleksiyonda da kendine yer bulurken, Kenzo, Supreme ve daha pek çok marka kendi logolarını bel çantalarıyla bağdaştırdı. Kendall Jenner’ın da sokak stiline dahil ettiği bu çantalara mutlaka bir şans verin.

Hasır çantalar

Pikniğe gidermiş gibi bir hava yarattığı dönemler geride kaldı. Instagramda da sıklıkla karşımıza çıkan hasır çantalar, hemen hemen her şeyle uyum sağlarken, internette en çok aranılan trendler arasında yer alıyor.

Süslü terlikler

Tüy, ponpon ya da taş detaylarıyla kendine yer bulan terlikler, yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte en çok tercih edilecek parçalardan oluyor. İlk örneklerini Miu Miu, Gucci ve Puma gibi markalarda görsekte, artık süslü terliklere ulaşmak oldukça kolay.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE