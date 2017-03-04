INSTAGRAM’IN “IT” ÇANTALARI

TREND 1 gün önce

Instagram'ın en çok like alan 4 çantasıyla tanışmaya ne dersiniz?

Instagram hayatımıza girdiğinden beri ürünler daha çabuk moda olmaya başladı. Markaların yeni reklam biçimi blogger’lar sayesinde, bizlerde Instagram’da gördüğümüz ürünleri gardırobumuza ekler olduk. Kadınların vazgeçilmez parçası olan çantaların Instagram’da en revaçta olanlarını sizler için derledik.

Yuzefi

Kendi sitesinde satışa çıktığı andan itibaren 24 saat içinde tükenen İngiliz marka Yuzefi’nin el yapımı “lüks kutu çantaları” Eleonara Carisi, Soraya Bakhtiar gibi bir çok blogger tarafından seviliyor. Fiyatları normal bir it-çantaya göre daha az.

💛 @eleonoracarisi #delilabag #yuzefi Y U Z E F I Bags 🇬🇧 (@yuzefi)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Haz 2017, 04:01 PDT )

Muuñ

Gana’da üretilip, Paris’te son dokunuşları yapılan bu örgü kova çantalar tam yaza göre. Net-a-Porter, Moda Operandi gibi online satış sayfalarında hemen tükenen bu çantalar şimdiden moda editörlerinin gözdesi.

Staud

Los Angeles’ta kurulan markanın Moreau model çantası adı gibi tam bir parizyen. Taba rengi deri kova çantanın etrafı balıkçı filesiyle çevrili. Alexa Chung’ın elinde görüntülenen çantanın bir it-çanta olması zaten kaçınılamaz.

Summer capsule is now available 🐟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ S T A U D (@staud.clothing)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Haz 2017, 07:55 PDT )

The Bag

Bir Türk markası olan The Bag el yapımı metal çantalar tasarlıyor. Markanın özelliği çantaların ünlü İspanyol Mimar Antoni Gaudi’nin elinden çıkmış gibi olmaları. Dövme metal üzeri elle işlenen doğal ve yarı değerli taşlılarla süslü çantalar modern ama bir o kadar da oryantalist yapıya sahip. Şeyma Subaşı, Rachel Araz gibi birçok kişide görülen çantaları kendi Instagram sayfalarından sipariş edebilirsiniz.

#Repost @seymasubasi with @repostapp ・・・ ⭐️ Renkli gold detaylı çantamız tekrar stokta ✨✨ TheBagtr (@thebagtr)’in paylaştığı bir gönderi ( 3 Tem 2017, 02:32 PDT )



HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ