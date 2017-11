İNCİ MODASI ONLINE!

TREND 11 saat önce Ezgi Şuekinci

1950’lerin trendi inciler, modern dünyada gün yüzüne çıkıyor!

Asaletin simgesi, zarafetin temsilcisi inciler, 1950’lerden bu yana modanın içerisinde. Özellikle gece kombinlerinin önemli parçalarından olan incili aksesuarların, kadınlar için apayrı bir yeri var. Zarif ve şık görünmeyi seven stil sahibi tüm kadınların vazgeçilmezi olan incilerin, şimdilerde sokak modasını da hakimiyeti altına aldığını ve ceketlerden pantolonlara, ayakkabılardan çantalara kadar uzanan her şeye etki etmeye başladığını görüyoruz. Hemen hemen her markanın koleksiyonlarında yer verdiği incili parçalar, spor şıklık nasıl olur sorusuna da net bir cevap gibi. Farklı ve yaratıcı tasarımlarla da karşımıza çıkan inciler, sonbahar-kış sezonunda çok tercih edilecek. İlham kaynağı görünümlerin bulunduğu zengin mi zengin galerimiz aşağıda!

