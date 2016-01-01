İLKBAHAR YAKIN

TREND 11 saat önce Ezgi Şuekinci

2018’in bahar trendlerini kurcalamaya devam ediyoruz!

Yazı haberleyen ilk cemrenin düşmesiyle birlikte, hızımızı artıyoruz ve bahar trendlerini yakın markajımıza alıyoruz. Bir süredir markaların İlkbahar 2018 koleksiyonlarına ve defilelerine konuk oluyoruz. Böylelikle yakın zamanda etrafımızı sarmaya hazırlanan belli başlı furyalara dair de ipuçları ediniyoruz. Elbette modasal trendlerin hepsi göz bebeğimiz ancak bugünün konusu stil sahibi bağcıklı ayakkabılar!

2017 sonbaharında sıklıkla karşılaştığımız, cazibeli kovboy çizmeleri uzunca bir süre etkisini sürdürdü. Her güzel şeyin bir sonu vardır diyoruz ve ilkbaharı bağcıklı botlarla karşılamaya hazırlanıyoruz. Midi etekler, jeanler ve elbiseler bu ayakkabılarla kombinlenmek için can atıyor. Peki siz?

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