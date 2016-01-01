İÇİ DIŞI BİR

TREND 8 saat önce Dilruba Karaköse

Moda dünyasında son trend, transparan parçalar!

Çantanızın içinde neler olduğunun görülmesinden hoşlanır mısınız? Cevap çoğunlukla hayır olabilir ancak o zaman pek de trendlere uygun davranmamış olabilirsiniz. Çünkü moda dünyasının çılgın kuralları, bu sefer şeffaflık etrafında şekilleniyor. Chanel, Helmut Lang ve Valentino gibi dünyaca ünlü markaların öncüsü olduğu ve kucak açtığı bu trend, kendini sadece çantalarda değil farklı parçalarda da göstermekten geri kalmıyor haliyle. Ne dersiniz? İçimiz dışımız bir olsun mu?

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE