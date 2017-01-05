HER ŞEY DENİME DAİR

TREND 3 gün önce

2017 İlkbahar-Yaz sezonunun en çok konuşulan trendi denim bu hafta ALL dijital dünyasında.

Moda dünyasında artık bir klasik haline gelen denim, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda en iddialı dönemini yaşıyor. Her kadının gardırobunda mutlaka bulunan bu kumaş türü, yeni sezonla birlikte hiç olmadığı kadar farklı desen ve modelde karşımıza çıkıyor.

Birbirinden farklı mavi tonlarında yamalar, renkli çiçek, hayvan ya da slogan işlemeleri, zımba detayları, püsküllü paçalar, culotte olarak bilinen yeni nesil bol kalıplar, deri ceketin yerini çalmaya hazırlanan farklı desenlerde jean ceketler, beyazın yükselişi derken denime dair yeni trendlerin sayısı bu şekilde uzayıp gidiyor. Biz de tarih boyunca ilk kez bu kadar farklı çeşide sahip olan denim trendini onurlandırmak adına önümüzdeki günlerde tüm dijital mecralarımızı bu sportif kumaşa adıyoruz. Birbirinden şaşırtıcı trend seçeneklere, sokaklardan görüntüler, en yeni markalar, denim aksesuarlar ve daha fazlası için takipte kalın. Çok özel çekimler için de ALL Instagram hesabına da göz atmayı unutmayın.