HAFTANIN TRENDİ: TROPİKAL

Tropikal detaylar 2017 İlkbahar-Yaz sezonunu etkisi altına alıyor.

Sıcak yaz günlerinin etkisini göstermesiyle birlikte yasemin, begonvil, ortanca ve menekşe gibi çiçekler ile her yer renklenmeye başladı. Üstelik masmavi gökyüzüyle göz kamaştırıcı bir uyuma sahip olan bu çiçekler sadece bahçelerimizi değil, gardıroplarımızı da etkisi altına alıyor. Dünyaca ünlü markalar 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda dikkat çeken parti elbiselerinden ofis takımlarına kadar her yerde optimist bir tavır sergilerek floral desenlerle karşımıza çıkıyor. Podyumlarda yükselişe geçen bu etkiye kelebek, arı ve çeşitli yeşil bitkiler gibi egzotik detaylar da eşlik ediyor. Hayatımıza enerji katan bu trend hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hafta boyunca ALL dijital dünyasını takip edin. Sokak modasından görüntülerden en dikkat çekici parçalara tropikal desenlere dair merak ettiğiniz her şey sizlerle…