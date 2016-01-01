GÜNÜMÜZ MODASI: KİŞİSELLEŞTİRME

TREND 8 saat önce Timur Can Ersoy

Kimsede olmayanı giymek artık günümüz dünyasında sizi bir adım öteye taşıyor. Giydiğiniz kıyafetlere kendimizden bir dokunuş aradığımız günlerdeyiz.

Giydiğimiz kıyafetlere bir parçada olsa bizden bir dokunuş katmak modayı artık daha da çekici kılıyor. Kim Kardashian, Gigi Hadid gibi ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline gelen bu kişiselleştirme trendi, hayatımızın yeni vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üstelik Louis Vuitton, Fendi gibi markalarla hayatımıza giren bu trend Türk markalarını da etkisi altına alıyor. Beymen, Wepublic ve Mavi ve gibi kişiselleştirme yapan markaların sayısı gün geçtikçe artmakta, bunun yanı sıra artık kıyafetler ve çantaların dışında, Dolce&Gabbana ve Gucci sayesinde ayakkabılarımıza da kişiselleştirme özelliği geldi. Ancak isterseniz evde kendiniz de aksesuarlarınızda kişiselleştirme yapabilirsiniz. Bir pin ya da broş ile kıyafetinize farklı bir yorum katabilmek sizin elinizde. Bir çılgınlık haline gelen bu yenilik, sizi daha kendinize özel ve farklı hissettiriyor.

Bu özellik çok gerekli miydi derseniz, artık günümüzde modaya olan yoğun ilgiden midir bilinmez, beğendimiz parçalara kendimizden bir şeyler eklemek istediğimiz ve bunu belirtmek istediğimiz günlerdeyiz.

YAZI TİMUR CAN ERSOY