GRAFİK DESENLERİN YÜKSELİŞİ

TREND 10 saat önce

Çizgiden puantiyeye, gingham deseninden kaleydoskopa grafik desenler podyumlarda...

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte gardırobumuz da renklenmeye başlandı. Desenler ise kalbimizi çalmak adına raflardaki yerini alıyor. Bu sıcak sezonla bağdaşan çiçek deseninin ise 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda ciddi bir rakibi var: Grafik desenler… Paralel ve dikey çizgilerin hakimiyetindeki grafik desen akımında ‘gingham’ olarak bilinen pötikare, puantiye, kaleydoskop etkisi ve çağdaş sanatçıların eserlerinde uyguladığı çeşitli formlar da dikkat çekiyor. Biz de cesaretin sembolü olan bu desenleri onurlandırmak önümüzdeki günlerde ALL dijital dünyasında grafik motifleri mercek altına alıyoruz. Podyuma damgasını vuran görünümlerden plaj çantamızı hakimiyeti altına alan mayolara kadar aklınıza gelen her şey için takipte kalın.