GÖKKUŞAĞI ETKİSİ

TREND 13 saat önce

Dışarıdaki karamsar havaya inat, gardırobunuzu çizgili süveterlerle renklendirin.

Sömestr tatili sona erdi. Havalar hala soğuk, günler ise kısa… Mağazalarda indirimler devam ederken 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonları ise yavaş yavaş raflardaki yerlerini almaya başladı. Ancak gündemde “yeniden kar yağışı” bekleniyor manşetleri olduğundan yeni sezon ürünlerini giyme şansımız pek yok. Yine de hayal kırıklığına kapılmayan, dışarıdaki karamsar havaya inat gardırobunuzu renklendirmek mümkün!

Gucci ile hayatımıza giren ve kısa sürede birçok hazır giyim markasının koleksiyonlarında karşımıza çıkan gökkuşağını andıran süveterle enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Özellikle Chiara Ferragnini ve Alexa Chung gibi sokak stili yıldızlarının vazgeçilmezi olan bu parçayı kış gardırobumuza adapte etmek ise oldukça kolay. İster renkli bir paltoyla kombinleyin, isterseniz altına balıkçı yaka bir triko giyerek soğuk havalara karşı önleminizi alın. Seçim sizin.