GIGI HADID’NİN VAZGEÇİLMEZİ

TREND 2 saat önce Selda Palacı

Jason Stalvey’in timsah derisi küçük boy çantasını Gigi Hadid elinden düşürmüyor!

Son birkaç yıldır tarzını mercek aldığımız yıldızlardan biri de Gigi Hadid. Neredeyse kendisini her yerde görür olduk, özellikle de sosyal medyada. 22 yaşındaki güzel yıldız modellik kariyerinde hızla yükselirken, bir yandan da moda dünyasının en çok ilham alınan isimlerinden biri haline geldi.

Biliyoruz ki Gigi’nin tahmin edemeyeceğimiz kadar çok çantası vardır, fakat son dönemlerde favorisi Jason Stalvey imzalı timsah derili çantalar.

Gigi bu çantaları, 11 kere kullanmış! Kendisinin stil danışmanı Mimi Cuttrell durumu açıklarken en sade ve basit bir günlük kıyafetin bile bu çantayla şık bir hale gelebildiğini belirtmiş. Ayrıca bu çantalar küçük görünseler bile içine daha fazla eşya alabiliyor. Telefon, anahtarlık, cüzdan ve belki bir dudak parlatıcısı… Zaten bu sıcak yaz günlerinde daha ne isteyebiliriz ki?

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