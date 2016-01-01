FLORAL DÖVMELERDE MİNİMALİZM ESİNTİLERİ

TREND 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Her zaman güzel görünen bol çeşitli çiçekler, dövme yaptırmak isteyenlerin tercih listelerinde üst sıralarda!

Kadınların şık ve tarz görünmek adına girmiş olduğu onlarca zahmet var. Güzel ve trend parçalar seçmek onları en iyi aksesuarlarla kombinlemek bunlardan yalnızca biri. Kadınlar için zamanla bir rutin haline gelen şıklık yolculuğuna dahil olan aksesuarların zamansız trendi dövmeler de seçim konusunda kadınları uğraştıranlardan. Nasıl bir dövme yaptırsam karmaşası “anlamı da olsun” düşüncesiyle birleşince kararsızlık kendini göstermeye başlıyor. Ara sıra form değiştirerek hayatımıza dahil olan dövmeler, şu sıralar oldukça minimal bir görünümde.

Peki minimalizm en çok neye yakışır? Tabii ki çiçeklere! Dövme yaptırmak isteyenlerin her zaman radarında olan çiçekli dövmeler, hem zamansız hem de çok şık görünüyor.

Sizin de aklınızda dövme yaptırmak fikri yatıyorsa, biraz ilham almak için galerimize göz atabilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ