FILA HER YERDE

TREND 2 gün önce Ezgi Şuekinci

90’lı yılların ikonik markası FILA’nın, geri dönüşüne tanıklık edin!

Geçmişten beslenen modanın, 1990’lı yıllara olan takıntısı son zamanlarda azaldı ancak aynı şeyi spor giyim için de söylemek mümkün değil. Çünkü 90’ların spor markaları, şimdilerde yeni bir uyanış içerisinde. Moda dünyasının “athleisure” diye adlandırdığımız, konforlu şıklık diye de tanımlayabileceğimiz akıma kapılmış olması, uyanışın en önemli adımı oldu desek yeri. Başarılı tasarım çizgisiyle tanıdığımız, İtalyan devi FILA da kuşkusuz bu markalardan biri. Ünlülerin ve influencer’ların üzerinde şıkça görmeye başladığımız FILA markalı ürünler, sokak modasını ele geçirmiş durumda. Retro ya da modern farketmeksizin tüm ürünlerinin yeniden popülerlik kazandığı FILA, yapmış olduğu güçlü işbirlikleri sayesinde artık her yerde!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ