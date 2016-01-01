ESKİ ÇIPLAK, YENİ “NAKED”

TREND 8 saat önce Yunus Başaran

Çıplak değil ama çıplağa yakın. Seksi ve kusursuz elbiselerin yeni tanımı...

“Nude” kavramı, ten rengiyle bütünleşen tonlar üzerine kurulu. Bu trendin sıçradığı tüm sektörler, rengin cazibesine kapılmış kullanıcıları cezbedecek ürünler çıkarmaya her geçen gün devam ediyorlar. İster giyim ister kozmetik sektörü olsun, şu anda hemen hemen herkes “nude” kelimesinin çıplaklık ile yakından uzaktan alakası olmadığının farkında.

Bu kavramın yanına yeni bir arkadaş daha geliyor: “Naked”. Son 10 yılda birkaç örneğini gördüğümüz bu trend, şimdi her yerde.

Beyonce’nin Met Gala’da giydiği Givenchy elbisesi bu akımın en büyük tanımlayıcısı aslında. Çıplak tenin, taşlar ve nude tondaki yarı transparan kumaş ile oluşturduğu bütünlük…

Ya da Bella Hadid’in amfAR’da geçtiğimiz aylarda giydiği Ralph&Russo elbisesi diğer bir örnek olarak gösterilebilir. Hareketli ve bir mayo sadeliğinin dengeli bütünlüğü, Bella Hadid’in kusursuz vücuduyla bir araya geliyor. Şimdi gelin sizler için hazırladığımız, “Naked” trendinin örneklerine göz atalım.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN