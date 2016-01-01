EMOJILERİN SEVİLENİ: KALP

TREND 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Dijital dünyadan tanıdığımız emojilerin moda üzerindeki hakimiyeti devam ediyor!

Sosyal paylaşım sitelerinin ve sohbet uygulamalarının günbegün arttığı günümüz dünyasında, emojiler olmasa ne yapardık? Ruh halimizi anlatmamıza yardımcı olan kapler, gülen ya da ağlayan suratlar artık sadece ditijal dünyamızın popüleri değil. Birkaç yıl önce modaya da el atan emojiler öyle kolay kolay el çekecek gibi de durmuyor.

Geçtiğimiz sezonlarda birçok markanın emojileri kullanarak koleksiyonlar hazırladığına şahit olduk. Koleksiyonlarında, emojilerin neredeyse tamamına yer veren tasarımcılar, bu defa tek bir simge üzerinde yoğunlaştılar; kalp! Önümüzdeki günlerde sık sık göreceğimiz kalp desenli kıyafetler moda tutkunlarının radarına çoktan girdi. Üzerinde irili ufaklı kalplerin yer aldığı eğlenceli pantolonlar, ceketler, çantalar ve elbiseler, tarz görünümleriyle de stil sahibi insanların da dikkatini çekmeyi başardı.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ