EKOSELERİN BİNBİR HALİ!

TREND 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Şıklığın değişmez adresi ekoseler, farklı stilleriyle modanın baş tacı!

Ekoseler, moda dünyasının en karakterli, en stil ve en güçlü desenleri arasında. Yıllar yıllar önce gömleklerin üzerinde gördüğümüz ve zaman içerisinde, elbiselere, eteklere, pantolonlara, kabanlara hatta ayakkabılara dahi uyarladığımız bu desenler, maskülen ve feminen tavrı birlikte yakalamak isteyen stil sahibi tüm kadınların radarında. 90’lı yıllarda altın çağını yaşayan ekoseler, 2017 sonbahar-kış sezonunda da kendisini göstermeye başardı. Yıllara meydan okuyan bu trende mutlaka ayak uydurmalı ve bu kış sezonunda ekosenin gücünden faydalanmalısınız. Biraz ilham için sayfayı aşağıya kaydırabilirsin!

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