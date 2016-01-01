DİKKAT ÇEKMENİN ÖTESİNDEKİ ÇANTA FORMLARI

TREND 8 saat önce Yunus Başaran

Bu çantalara aşık olacaksınız!

Moda nesneleri dikkat çekerse başarılı olur. Modaseverler, en basit tişörtü bile kombinlediği yıldız parçalarla dikkatleri üzerine çekebiliyorlarsa, amaçlarına ulaşmışlardır. Günümüz trendleri ise olabildiğince sade ve zamansız iken öyle bir trend var ki, diğerlerinden sıyrılmayı başardı. En yakın arkadaşımız olan çantaların aldığı formlar, geçirdiği evrim çok abartılı durmasa da, bazı markaların aykırı olmak yaradılışlarında var. Olympia Le Tan ve Jeremy Scott, başlıca sayabileceğimiz tasarımcılar, bu akımı savunan. Dondurma külahlarından, kitap formlu çantalara kadar birçok örneğini göreceğiniz bu trend ile dikkat çekmenin kelime anlamını baştan yazacaksınız.

YAZI YUNUS BAŞARAN