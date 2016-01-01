DERİ ETEKLERİN EN COOL 21 HALİ

TREND 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Zarif ve çekici görünmek isteyen stil sahibi her kadının ortak noktası; deri etekler!

Güçlü, kışkırtıcı ve çekici bir görünümün anahtarı olan deriler, uzun yıllardır moda dünyasındaki yerini koruyor. Kadınların her sezon severek giydiği, suni ya da gerçek deri etekler ise, deri modasının en gözdelerinden. Tasarımcıların elinde birer sanat eserine dönüşerek yeni bir karakter kazanan deri eteklerin tüm formlarını gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yıllar önce derileri çoğunlukla siyah renge bürünmüş halde bulurduk fakat şimdilerde durum biraz farklı. Özellikle sonbahar-kış sezonunda tercih edilen bu parçaları, artık daha canlı renklerde de görebiliyoruz. Bordolar, sarılar, hakiler ya da kahverengiler en çok kullanılanlar desek yanlış söylemiş olmayız. Midi boylardan minilere, dar kesimlerden salaş modellere kadar, gece ya da gündüz şıklığınızı tamamlayabilecek güce sahip olan deri etekler, zarif ve çekici görünmek isteyen her kadının ortak noktası. Sizin neden olmasın?

İşte birkaç ipucu!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ