DENİZDEN GELEN TREND

TREND 11 saat önce Dilara Yilmaz

Doksanların sörfçü trendi deniz kabuklu kolyeler, 2018 yazında boynumuzdan çıkmayacak.

Mikro güneş gözlükleri, bel çantaları, kaba spor ayakkabıları gelmesiyle doksanları iyice hayatımızda hisseder olduk. Markaların 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarında ki doksanlar esintilerine bir yenisi daha eklendi. Prada defilesinde modellerin boynundaki deniz kabuğu kolyeler yazın aksesuar trendinin habercisiydi. Yazın yaklaşmasıyla Instagram akışımızda daha fazla denk geldiğimiz bu kolyeler, it-girl’lerin de favorisi olmaya başladı. Özellikle Verda Alaton’un Tohum Design’ın artan popülerliği ile bu yaz boynumuzdan hatta bileklerimizden deniz kabuklarını çıkarmayacağız gibi duruyor.

Prada 2017-2018 Sonbahar-Kış koleksiyonu

Tohum Design by Verda Alaton

YAZI DİLARA YILMAZ