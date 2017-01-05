DENIM-ON-DENIM İNCELİKLERİ

TREND 2 saat önce

En sevdiğimiz denim parçalar bir araya gelip yeni bir trend oluşturuyor.

Denim modasının hiç geçmeyecek olması bizleri mutlu etmeye yeterken, farklı denim parçaların birbirleriyle uyum sağlayacak bir trend oluşturması da tadından yenmiyor. Denim-on-denim trendiyle vazgeçilmezimiz olan, her zaman ve her yerde günü kurtaran kot pantolon, ceket ve gömlek gibi parçalar birbirleriyle nasıl ayrılmaz bir çift olabilir bakalım;

Renklerle oynayın

Bu trendin baş kahramanı mavi olduğu için, onu farklı ve canlı renklerle canlandırmak da bizim elimizde. Farklı renklerde jean ya da kullandığınız aksesuarların renkli olması yeterli.

Detaylardan faydalanın

Son zamanlarda neredeyse her markanın radarında olan baskılı, işlemeli, patchwork detaylı jean’lerle kombininize hareket katmak mümkün.

Tek renkten yardım alın

Denim-on-denim trendiyle değişik şeyler yaratmak istiyorsanız, kullanacığınız parçalarda aynı tonu yakalamaya çalışın.

Denim trençkot deneyin

Kot ceketlerin farklı bir versiyonu olarak oluşturduğunuz kombine yeni bir soluk getirecek kot trençkotlar oldukça güzel bir fikir. Pantolon paçalarınızı da kıvırarak kullanırsanız tarz gözükmemek için hiçbir sebep yok.

Aksesuarlara yer açın

Hareket ve renk katmak için kullanacağınız şal, çanta ve büyük küpeler bu trend için önemli bir yere sahip.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE