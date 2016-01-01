DENİM GİYİNMENİN EN COOL İKİ YOLU

TREND 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Şıklığın ve konforun temsilcisi denimler, yine sezonun gözdesi!

Denim, 150 yıldır modadaki varlığını sürdürüyor ancak son zamanlarda ona olan ilgi bi hayli fazla. Büyük marka tasarımcılarının, moda haftalarına taşıdığı denim koleksiyonları, artık çok büyük ilgi görüyor. Modanın ne kadar dinamik bir yapısının olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Her gün yeni stillerle ve trendlerle karşılaşmak, onlara anında ayak uydurmak hatta denemek de bunun en güzel kanıtı. Denime ilgi arttıkça, tasarımcıların da eğilimleri bu yöne doğru kayıyor ve birbirinden güzel tarzlar, ardı arkası kesilmeyen bir şekilde modaya dahil oluyor. Moda haftalarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, denim modasının 2017 Sonbahar/Kış sezonuna etki edeceğini söyleyebiliriz. Denimin cool tavrı ile birlikte sokaklara taşınan stiller, gözümüze çarpmaya çoktan başladı bile. Biz de ünlülerin ve influencer’ların sık tercihi sonrasında radarımıza dahil olan, en cool iki denim tarzını sizlerle paylaşalım istedik.

Denim Elbiseler

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gardırobunuzu yenilerken, denim elbiselerden mutlaka birkaç tane edinmelisiniz. Şıklığınızın yanında konforunuza da düşkünseniz, denim elbiseler ikisini birlikte vadediyor. Topuklu ayakkabılarla, botlarla ya da sneaker’larla oldukça rahat bir şekilde kombinleyebileceğiniz bu parçalara göz atmayı ihmal etmeyin.

Double Denim

2001 yılının gözde çitfi Britney Spears ve Justin Timberlake’in, American Music Awards töreninde denimler içerisinde karşımıza çıkması ile başlayan double denim trendi popüleritesini koruyor. Bol ya da dar kesim, kısa ya da uzun farketmeksizin her türlü formunu deneyebileceğiniz denim parçaları, istediğiniz her renkle kombinleyebilirsiniz. Denimin cool tavrını üstünüzde hissetmek istiyorsanız double denim trendi sizi bekliyor!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ