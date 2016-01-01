DENİM ETEKLERDE HALA HAYAT VAR!

TREND 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Modern denim etekler, 2018 kışında online!

Denim etekler uzun yıllardır üzerine düşünülen bir moda parçası. Tasarımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve zamansız trendler arasına dahil ettiği bu etekler, genellikle yaz aylarında tercih ediliyor ancak kış mevsiminde de ışıkları yanmaya devam ediyor. Yves Saint Laurent, Vetements ve Gucci gibi büyük moda evleri ise bu durumu farketmiş ve 2018 kışını denim eteklere teslim etmeye karar vermiş. Yoksa siz hala onlara şans vermediniz mi?

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