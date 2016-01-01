DAHA MASKÜLEN

TREND 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Kadınların uzun yıllardır eğilim gösterdiği maskülen giyim tarzı, 2018’in gözdesi olacak!

Erkek kıyafetlerinin, kadınlar için tasarlanmış versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz “maskülen giyim”, son yıllarda artan popüleritesi ile modanın dilinden düşmüyor. Dünyanın önde gelen büyük markaları ve tasarımcılar, oversized ceketleri, geniş paça pantolonları, klasik görünümlü yelekleri ve aksesuarları, her sezon yenilenmiş halleriyle modaya kazandırmaya devam ediyor. Peki maskülen giyim trendine duyulan bu ilginin sebebi ne? Öncelikle bu stil, hem güçlü bir duruş sağlıyor hem de oldukça modern görünüyor. Ayrıca, gardırobunuzda bulunan hemen hemen her parça ile bu tarzı yakalamanız da mümkün. Dikkatli olmanız gereken tek nokta ise doğru parçaları, doğru kombinde birleştirmek! 2018 yılı, en şık, en tarz ve en konforlu yılınız olsun istiyorsanız, maskülen tarzı mutlaka denemelisiniz. Biraz ilham mı? Galerimiz hemen aşağıda!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ