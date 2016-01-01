ÇORAPLARIN İŞLEVİ DEĞİŞTİ!

TREND 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Çorap üzerine açık ayakkabı giyinmek mi?

Bir süredir tartışılan “çorap üstüne açık ayakkabı giyinme” trendi, popüleritesini koruyor. Birçok ünlü ismin akıma dahil olmasıyla gözlerimizin aşinalık kazandığı trend için olumsuz yorumların ardı arkası kesilmese de tasarımcılar bu konu üzerine eğilim göstermekte ısrarcı. Londra Moda Haftası, 2017 Sonbahar/Kış sezonuna dair ipuçları vermişti. Bu sezon öne çıkan trend ise yazlık parçalardan biri olan açık ayakkabıların, çoraplarla birlikte giyilmesi fikri oldu. Böylelikle sandaletler, terlikler ve topuklular yazdan kışa taşındı. Işıl ışıl parlayan metalik görünümlü modellerden, kolej formlu modellere, kadifelerden, filelilere ve fırfırlılara kadar onlarca çorap çeşidi, kombinlere eşlik ediyor. İşte akımın sokak görünümleri!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ