ÇORAP ÇİZMELERİ NASIL KOMBİNLERİM?

TREND 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Çorap çizmeleri neden hala giymediğinizi biliyoruz!

Çorap çizimler modayı takip eden herkesin gardıroplarında yerini aldı. Sokaklar uzun bir zamandır bu nadide parçaların hakimiyetinde. Peki ya siz? Henüz bu gözde trendin parçası olmadıysanız, nedenini biliyoruz. Onları nasıl kombinleyeceğiniz hakkında fikriniz yok değil mi? Biz de öyle düşünmüştük…

Çorap çizmeleri giymek sanıldığı kadar zor değil. Öncelikle onların diğer çizmelerden farkının olmadığını bilmelisiniz. Kendinizi buna hazırlarsanız kombin süreciniz daha sancısız olacaktır. İhtiyacınız olan ikinci şey ise kesinlikle biraz cesaret. Yaratıcılığınız kullanabilmek ve biraz cesur davranmak, çorap çizmelerle aranızı ısıtacaktır. İşte çorap çizmelerin ilham veren kombinlenmiş halleri!

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