ÇİÇEK BAHÇESİ AYAKLAR

TREND 2 saat önce Elif Sekban

Bu sezon çiçek bahçesi ayaklarınıza seriliyor!

2017 sonbahar/kış sezonuna hızlı bir giriş yapan floral desenler, geçtiğimiz sezonlarda ara sıcak olarak kendini hissettirse de, bu sezon ana tema olamaya kararlı. Yeni yeni adım attığımız 2017 sonbahar/kış sezonuna saydam bir giriş yapan floral desenler, alıştığımız soğuk kış günlerine yeni bir soluk getiriyor.

Kış Güneşi Olmaya Aday Çizmeler

Kadınların kış tutkusu çizmeler, klasik çizgilerinden sıyrılıp çiçek bahçesine doğru yol alırken ünlü markalar floral trendini sergilemeye çoktan başladı. Günlük jean altına rahatlıkla giyilebilen floral etkisi, gece ise elbiselerin altında son sözü söyleyeni.

YAZI ELİF SEKBAN