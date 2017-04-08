CELINE’NİN KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ DETAYI

TREND 6 saat önce Yunus Başaran

Fransız markası Celine, ufak dokunuşlarla yenilik kazandırdığı sneakers'ları satışa sundu.

Son dönemlerin yükselen trendi sneaker’lar artık sadece spor ayakkabı görevini üstlenmiyor, bütün stillerimize arkadaşlık yapıyor. Kombinlerimizi yaparken çoğunlukla tercih ettiğimiz model ise şüphesiz beyaz sneaker’lar. Şehirli kızların vazgeçilmezi olan bu ayakkabılar, tasarımcıların son yıllarda en çok eğilim gösterdiği, hatta uğruna koleksiyonlar hazırladığı ayakkabıların ta kendisi.

Spor şıklığı sevenler için Celine’den iyi bir haber geldi. Sneaker furyasına dahil olan Celine, ufak ama güçlü bir dokunuşla tasarladığı spor ayakkabıları görücüye çıkardı. A/W 17 koleksiyonunun bir parçası olan olan beyaz sneakerlar ile birkaç kırmızı çizgi detay birleşti ve ortaya oldukça hoş bir görünüm çıktı Etiket fiyatı 400 Euro civarında olan spor ayakkabıları için detaylı bilgilere ulaşabilmek için https://www.celine.com/en adresini ziyaret edebilirsiniz.

Celine Plimsole Lace Up Sneaker In White And Red Canvas. … 💬telegram/wechat:parisshade 📧parisshade@outlook.com ✈️worldwide shipping 🗯DM for orders Parisshade (@parisshade.cd)’in paylaştığı bir gönderi ( 25 May 2017, 08:00 PDT )

Celine Plimsole Lace Up Sneaker In White And Red Canvas. … 💬telegram/wechat:parisshade 📧parisshade@outlook.com ✈️worldwide shipping 🗯DM for orders Parisshade (@parisshade.cd)’in paylaştığı bir gönderi ( 25 May 2017, 08:00 PDT )

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