BU YAZ ÇOK TREND

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

2018 yazının trend kolyesini merak ediyor musunuz?

Güneşi gördüğümüz andan bu yana yaz trendleriyle ilgili haberler veriyoruz. Bu kez gündemimizde hem şık hem de minimal bir tasarım var; Yarım ay kolyeler!

Pek çok farklı kültür tarafından şans getiren bir sembol olarak kabul edilen yarım ay, bu yazın hit aksesuarları arasına adını yazdırdı. Emily Ratajkowski’den Ferragni kardeşlere, Bella Thorne’dan Romee Strijd’e kadar birok ünlünün radarına takılan yarım ay kolyeleri bu yaz mutlaka deneyin!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ