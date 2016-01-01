BU SEZON YEŞİLİN DEVRİ

TREND 1 gün önce Dilruba Karaköse

Yavaş yavaş renkli parçalar edinmeye başlayın çünkü bu sezon yeşilin pek çok tonunu göreceksiniz.

Yeni sezonun en iddialı, uygulaması zor ancak bir o kadar da keyifli trendlerinden biri de neon renkler. Bunların içinde geçtiğimiz moda haftalarında da kendini belli eden, pek çok parçada hayat bulan yeşilin en canlı tonu, Tom Ford, Prada, Marni, Sonia Rykiel ve Valentino gibi moda devlerinin de tercihlerinden oldu. Hazır baharın yavaş yavaş gelişini duyurmasıyla, sizler de dilediğiniz parçalarla yeşili dolabınıza dahil etmeye başlayabilirsiniz. “Nasıl kombinlerim?” gibi bir sorun yaşamamanız için ilham alabileceğiniz sokak stillerini galerimizde bulabilirsiniz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE