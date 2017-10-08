BU SEZON DOLABINIZDA OLMASI GEREKEN 8 STAR PARÇA

TREND 19 saat önce Timur Can Ersoy

Yeni sezon koleksiyonlarının çıkmasıyla birlikte, dolaplarımızın olmazsa olmaz parçalarından biraz bahsetmek istedik.

Malum her sezon olduğu gibi bu sezonda vazgeçilmez parçalar ve trendler olacaktır. Bu sezon genellikle ön planda olan bol paça pantolonlar ve üstünü tamamlayabileceğimiz, işlemeli gömlekler de vazgeçilmezlerden… Bunun dışında işlemeleri sadece gömlekler de veya üst giyimde değil, alt giyimde de bir hayli gözümüze takılan detaylardan olduğu söylenebilir. Biz de sizler için dolabınızın olmazsa olmaz 8 parçasını sıraladık.

Bol paça pantolonlar

Bu sezon oldukça çok göreceğimiz bol paça pantolonlar dolabınızda mutlaka olması gereken parçaların başında geliyor.

Parıltılı kazaklar

Kazak deyince kasvetli ve sıkıcı bir kış mevsimi gelir aklımıza. Parıltılı kazakların hayatımıza girmesiyle birlikte sonbahar ve kış aylarının biraz daha hareketleneceği söylenebilir.

Desenli gömlekler

Desenlerin hayatımıza ve giysilerimize dâhil olduğu bu günlerde, işlemeli gömlekler de dolabımızda mutlaka bulundurmamız gereken parçalardan.

Trençkotlar

Her ıslak havada, dolabımızdan çıkardığımız trençkotlarımıza da desenleri dâhil etmiş durumdayız. Kaz ayağı desenli bu trençkotlarda dolabımızda bulundurmamız gerekenlerden.

İşlemeli denim ceketler

İşlemeler, desenler ve baskı teknikleri hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmişken, işlemeli bir denim ceket de dolabınızın vazgeçilmezi olacaktır.

Taytlar

Sonbaharın ve kışın vazgeçilmezi haline gelen taytlar, bu sonbaharda dolabınızın olmazsa olmazı, sizinse en yakın arkadaşınız olacağa benziyor.

Kimonolar

Bir Japon giysisi olan kimonolar, bütün dünyayı etkisi altına almış durumdayken, sizinde dolabınızda olması gerek diye düşünüyoruz.

Midi Etekler

Uzunu ve kısası olan eteklerin midi boyları, hem kışın rahat etmenizi hem de zamansız bir parça olması sebebiyle dolabınızın olmazsa olmaz bir parçası haline getiriyor.

YAZI TİMUR CAN ERSOY