TREND Timur Can Ersoy
BU SEZON DOLABINIZDA OLMASI GEREKEN 8 STAR PARÇA
Yeni sezon koleksiyonlarının çıkmasıyla birlikte, dolaplarımızın olmazsa olmaz parçalarından biraz bahsetmek istedik.
Malum her sezon olduğu gibi bu sezonda vazgeçilmez parçalar ve trendler olacaktır. Bu sezon genellikle ön planda olan bol paça pantolonlar ve üstünü tamamlayabileceğimiz, işlemeli gömlekler de vazgeçilmezlerden… Bunun dışında işlemeleri sadece gömlekler de veya üst giyimde değil, alt giyimde de bir hayli gözümüze takılan detaylardan olduğu söylenebilir. Biz de sizler için dolabınızın olmazsa olmaz 8 parçasını sıraladık.
Bol paça pantolonlar
Bu sezon oldukça çok göreceğimiz bol paça pantolonlar dolabınızda mutlaka olması gereken parçaların başında geliyor.
Parıltılı kazaklar
Kazak deyince kasvetli ve sıkıcı bir kış mevsimi gelir aklımıza. Parıltılı kazakların hayatımıza girmesiyle birlikte sonbahar ve kış aylarının biraz daha hareketleneceği söylenebilir.
Desenli gömlekler
Desenlerin hayatımıza ve giysilerimize dâhil olduğu bu günlerde, işlemeli gömlekler de dolabımızda mutlaka bulundurmamız gereken parçalardan.
Trençkotlar
Her ıslak havada, dolabımızdan çıkardığımız trençkotlarımıza da desenleri dâhil etmiş durumdayız. Kaz ayağı desenli bu trençkotlarda dolabımızda bulundurmamız gerekenlerden.
İşlemeli denim ceketler
İşlemeler, desenler ve baskı teknikleri hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmişken, işlemeli bir denim ceket de dolabınızın vazgeçilmezi olacaktır.
Taytlar
Sonbaharın ve kışın vazgeçilmezi haline gelen taytlar, bu sonbaharda dolabınızın olmazsa olmazı, sizinse en yakın arkadaşınız olacağa benziyor.
Kimonolar
Bir Japon giysisi olan kimonolar, bütün dünyayı etkisi altına almış durumdayken, sizinde dolabınızda olması gerek diye düşünüyoruz.
Midi Etekler
Uzunu ve kısası olan eteklerin midi boyları, hem kışın rahat etmenizi hem de zamansız bir parça olması sebebiyle dolabınızın olmazsa olmaz bir parçası haline getiriyor.
YAZI TİMUR CAN ERSOY